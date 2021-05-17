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Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin genel başkanı seçildi

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 16:42

Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen partileşti. İnce, oy birliğiyle genel başkanlığa seçilirken, parti sözcülüğüne Gaye Usluer getirildi.


Muharrem İnce’nin 2020'de Sivas’ta başlattığı 'Memleket Hareketi' partileşti. İçişleri Bakanlığı'na gelerek yeni partinin resmen kurulması için başvuru dilekçesini veren İnce, başvurunun ardından bakanlıktan ayrıldı.
 
Muharrem İnce öncülüğünde kurulan partinin sözcülüğüne, kısa süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Usluer, şunları söyledi:
 
"Memleket Partisi'nin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. "Geleceğimizi geri alacağız" diyoruz, Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere söz veriyoruz. Biraz önce genel merkezimizde parti meclisi toplantı salonumuzda İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız belgeyi Kurucular Kurulu ile paylaştık. Genel başkanımızı seçtik, Sayın Muharrem İnce oy birliği ile seçildi."
 
Usluer, Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) görev dağılımını da şöyle açıkladı:
 
Muharrem İnce: Genel Başkan
 
Gaye Usluer: Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü
 
Hakkı Aklın: Genel Sekreter
 
Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı
 
Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı
 
Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü
 
Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları
 
Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü: Genel Sekreter Yardımcıları
 
Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman.

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