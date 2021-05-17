Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin genel başkanı seçildi

Muharrem İnce öncülüğünde kurulan partinin sözcülüğüne, kısa süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Usluer, şunları söyledi:

"Memleket Partisi'nin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. "Geleceğimizi geri alacağız" diyoruz, Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere söz veriyoruz. Biraz önce genel merkezimizde parti meclisi toplantı salonumuzda İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız belgeyi Kurucular Kurulu ile paylaştık. Genel başkanımızı seçtik, Sayın Muharrem İnce oy birliği ile seçildi."