Muharrem İnce köprüleri attı! Kurucular kurulunu açıkladı

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce neler yapacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve kurucular kurulunu açıkladı.
Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Madenlerde yaşam odaları, termik santrallerde filtre ve yenilenebilir enerjiye öncelik istiyoruz. Hayvanı can kabul eden bir düzenleme istiyoruz. Herkese eşit ve sağlık hizmeti istiyoruz. Yapacağız ve kazanacağız. Sağlıkçılara şiddet uygulanmadığı ve uygulayanlara ceza verilen bir ülke istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini onurluca koruyarak mültecilerin ve göçmenlerin güle oynaya ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası istiyoruz. Bir biriyle barışan, adil yönetilen bir ülke istiyoruz. Yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi bir ülke istiyoruz. Katma değeri yüksek ürün üreten, marka oluşturan, tasarım yapan firmaların finansmanına, teknolojiye ve nitelikli iş gücüne ulaşmaları istiyoruz.
Tarladan sofraya kadar tüm üreticilerimizi amasız, fakatsız desteklemek istiyoruz. Kamusal kaynak dağıtımında adil ortam istiyoruz. Kadınların toplumsal hayatına ve iş gücüne katılımında adil düzen istiyoruz. KOBİ’lere verilen kredilerde hakkaniyet istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmadığı bir düzen istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşayan bir düzen istiyoruz. Bütün öğrencilere ücretsiz laik ve bilimsel eğitim, bu eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. İtaat eden değil, sorgulayan gençlik istiyoruz.Atanamayan öğretmenleri öğrencileriyle buluşturmak istiyoruz. Bilişime ulaşımda yasakların kalktığı, ucuz ve hızlı internet istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayalleri değil, Türkiye için güzel hayaller kuran genç nesil istiyoruz. Biz tam bağımsız Türkiye istiyoruz.
Şimdi sizlere alfabetik sıraya göre arkadaşlarımı sıralayacağım:
Ahmet Özalp: Siyaset bilmi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu: İşletme profesörü, eski rektör
Ali Tunç Can: Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan: Tıp profesörü, beyin cerrahı
Ayberk Yağız: Endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoy Sarıkamışlı: Avukat
Aykut Demiray: Bankacı
Barış Kuzgunbay: Tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller: Mali müşavir, finansal danışman
Arkadaşlar basketbolun kurallarıyla futbol oynanmaz burada bir anlaşalım 50+1’de bölme işlemi olmaz. Burada bölüyor diyenler birincisi matematik bilmiyorlar, ikincisi art niyetli. Biz mecbur muyuz her hafta skandallar yapan bir partide siyaset yapmaya?Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında bulunacaksın, seninle siyaset yapamam ben yollarımı ayırırım. Bölme işlemi diye bir şey yok. O, parlamenter sistemde olurdu. Bölme ne zaman olur? Gidersin Cumhur İttifakı’na ki gitmeyeceğime göre bölme işlemini bir kaldıralım.