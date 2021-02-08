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Muharrem İnce istifa ediyor! Bomba iddia

08 Şubat 2021 Pazartesi - 8:07 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 8:07

“Memleket Hareketi”ni başlatan ve parti kurmak için çalışmalarını sürdüren CHP’li Muharrem İnce, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Kulislerde İnce’nin basın toplantısında CHP’den istifasını açıklayabileceği konuşuluyor.


Muharrem İnce, bugün saat 13.30’da Yaşamkent’te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 
 
Basın toplantısının pandemi koşulları nedeniyle açık alanda olacağı ifade edildi. “Memleket Hareketi”ni başlatan ve parti kurma çalışmalarını yoğunlaştıran İnce, CHP’den kısa süre içerisinde istifa edeceğini açıklamıştı. Kulislerde bugün yapacağı basın toplantısında İnce’nin CHP’den istifasını açıklayabileceği konuşuluyor. İnce ile birlikte hareket ettikleri bilinen üç milletvekili geçen hafta CHP’den istifa etmişti.
 

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