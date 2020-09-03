Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Abdullah Gül aday olacak mı? CHP lideri Kılıçdaroğlu cevapladı

Günlerdir tartışılan 'Abdullah Gül CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı' sorusuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu ayrıca CHP'li Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas'dan başlatacağı 'Memleket Hareketi'ni değerlendirdi ve 'İnce ihraç edilecek mi?' sorusunu da cevapladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu 'Abdullah Gül CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?'ve 'İnce ihraç edilecek mi?' sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ABDULLAH GÜL ADAY OLACAK MI?

"Seçimlere var, 2023'te olacak diyorlar. 2023'te olacaksa bugünden '2023'ün Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' tartışmasına gerek var mı? Bir tartışmayı kişisel baza indirgerseniz, kişi üzerinden bir tartışmaya götürürseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Absürt bir tartışma. Önce ilkeleri konuşacağız. Biz ittifakın bir parçasıyız. Birlikte yol yürüdüğümüz bir ittifakımız var. Hükümetin dayatmasıyla, hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapay tartışmadır. Türkiye süratle bu tartışmaların dışına çıkması lazım.

İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİ

Bizim partimizin üyesidir. 4 Eylül'de Sivas 'da başlayabilir. Gayet güzel yani. İtirazım yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. Sorunları nasıl aşacağını anlatabilir.

İNCE İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Bugün gazetelerden okudum. Bir parti üyemiz öyle bir dilekçe vermiş. Sözkonusu değil. Hatta il'e bile ulaşmamış dilekçe. 'Birisi dilekçe vermiş hemen ihraç edelim.' Olmaz, olmaz."