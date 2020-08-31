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Muharrem İnce harekete geçti! İşte ilk fotoğraflar

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 10:40 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 10:40

4 Eylül'de Sivas'ta olacak Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi otobüsünün fotoğrafları ortaya çıktı.


ODA TV, İnce'nin otobüsünün fotoğraflarına ulaştı. Fotoğraflarda İnce'yi taşıyacak otobüsün Memleket Hareketi logosu ve İnce'nin fotoğraflarla giydirildiği görülüyor.
 
Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla "1000 Günde Memleket Hareketi"ni başlattığını açıklamıştı. İnce, hareketin bir muhalefet veya parti içi muhalefet hareketi olmadığını söylemiş, amacının bir çıkış yolu göstermek olduğunu ifade etmişti. "Türkiye'ye yeni bir seçenek" diye nitelendirmişti.
 
İnce, memleket hareketine 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak. Hareketin kurucular kurulunu da 29 Ekim'de açıklayacak.
 

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