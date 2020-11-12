Muharrem İnce: Halk TV, TELE 1 ve KRT beni ekrana çıkarmıyor

'Partinin kararlarına uyarım ama keyfi kararlara uymam' diyen Muharrem İnce şöyle devam etti:

Bir gün sizin kanalı açtım baktım Sayın Yılmaz Büyükerşen sizin kanalınızda. 'Eyvah' dedim hocayı partiden atacaklar, atmadılar. Sonra baktım Zeydan Karalar sizin kanalda ekranda baktım onu da atmadılar. Tunç Soyer'i gördüm onu da atmadılar. Sayın Sezgin Tanrıkulu 'nu gördüm, onu da atmadılar. Sonra iki avukat gördüm parti üyesi. Birini attılar, diğerini atmadılar. Atmadıkları kişi genel merkezi destekliyor, atmadıkları kişi genel merkeze muhalif. Yani keyfi kararlardan bıktık biz 18 yıldır. AK Parti 18 yıldır adamına göre muamele yapıyorsa CHP bu yoldan gitmemelidir. Şu çıkarsa atarız, bu çıkarsa atmayız olmaz. Ben demek ki böyle bir boykot olmadığına inandım. Bu kişileri atmadıklarına göre böyle bir boykottan vazgeçmişler.