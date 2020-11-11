Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

CHP yönetimine sert eleştiriler getiren Muharrem İnce, CHP'nin CNN Türk'e yönelik boykotuna ilişkin şunları söyledi:

Ben parti kurallarına uyan biriyim. Ömrünü burada harcamış biriyim. Partinin kararlarına uyarım ama keyfi kararlarına uymam. Sizin kanalı açtım, Yılmaz Hoca yayında. Dedim "Eyvah, partiden atacaklar." Sezgin Tanrıkulu ’nu gördüm, onu da atmadılar. Sonra iki avukat gördüm; birini attılar, diğerini atmadılar.

'PARAYLA PARTİ KURDURMA' İDDİALARI

Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "parayla parti kurdurma" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

İddiayı ortaya atan genel başkan. Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var. Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen Muharrem İnce değildi. Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim.

Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar.

(2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Bana seçim sonuçlarını vermeyerek, iftiraları CHP Genel Merkezi attı.

Sayın Cumhurbaşkanı'yla en son telefonda konuştum. Bir yeğenim ölmüştü. Başsağlığı diledi. Başka bir temasım olmadı. Kılıçdaroğlu da aradı.

CHP'DE KALMAYI SONUNA KADAR DENEYECEĞİM

Beni ne takımda oynatıyorlar ne de yeni takımda oynamama izin veriyorlar. Ben kenara çekilsem benim büyük adam olduğumu anlatacaklar. Yeni takım kurarsam rakip takımdan para alan adam olarak iftira atacaklar.

CHP'de kalmayı sonuna kadar deneyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi 'nin düzelmesi için. Ben kimsenin kölesi değilim. Ben Atatürk'ün partisinin iktidar olmasını istiyorum.

Partiye gitmek istiyorum ama nasıl gideyim. Genel Merkez'e güvenmiyorum. Akla hayale gelmeyecek şeyler yaparlar. Gidersem arkadaşlarıma zarar veririm.

MEMLEKET HAREKETİ NE YAPIYOR?

(Memleket Hareketi) Bu arkadaşlarım benim yüzde 98’inin yaşı benden küçük. 50 kişiyiz. Hepsi dünyanın iyi üniversitelerinden mezun. Henüz kadroyu tamamlamadı, eksiklerimiz var. 4-5 Aralık’ta kapsamlı program hazırlayacağız. Burada insanlarla çalışıyoruz ve Türkiye’yi geziyoruz.

İzmir depremi nedeniyle ara verdik ama yakında başlayacağız. İnsanları dinliyoruz. Ağrı ’da gördüğüm derin yoksulluğu, Hakkari ’de insanların taburede boş boş oturmalarını, Giresun 'da insanların o seldeki felaketin sonucunda insanların durumunu görmeye gittik. Yani siyasette yeni bir yöntem geliştiriyoruz.

YENİ PARTİ Mİ KURUYOR?

Ahmet Hakan'ın "Yeni parti mi kuracaksınız" sorusuna Muharrem İnce şu yanıtı verdi: Amacımız CHP'yi düzeltebiliyorsak düzetmek. Çağdaş, sosyal demokrat bir parti. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız.