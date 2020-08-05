Parti kuracağı iddialarının ardından CHP yönetimi tarafından bölücülükle suçlandığı belirtilen Muharrem İnce suskunluğunu bozdu. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.
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Muharrem İnce suskunluğunu bozdu: Bölücü olan kim?
05 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:48 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 17:52
Muharrem İnce, yeni parti tartışmalarının ardından ilk kez açıklama yaptı.
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- Muharrem İnce suskunluğunu bozdu: Bölücü olan kim?