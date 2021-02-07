Muharrem İnce'den flaş karar! CHP'den istifa ediyor

Yeni bir parti kurma hazırlığındaki Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, pazartesi günü (yarın) Ankara 'da bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce basın toplantısını saat 13.30'da Ankara'da Yaşamkent'te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde gerçekleştirilecek ve toplantı pandemi nedeniyle açık hava koşullarında yapılacak.

İSTİFA KARARINI AÇIKLAYACAK

Habertürk'te yer alan habere göre; Muharrem İnce'ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında CHP'den "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket ettiği muhalif kanat, partileşme sürecini de netleştirdi.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYIYDI