Muharrem İnce: Çatı aday katılımı düşürür, her parti kendi adayını göstermeli

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için aday olması gerekenlerin, partilerin genel başkanları olduğunu belirterek, "Matematik bilen insanlar, çatı aday formülüne yanaşmazlar. Çatı aday formülü, katılımı düşürür. Her parti kendi adayını göstermelidir" dedi.

Bartın’da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, açıklamalarda bulundu. İnce, "Matematik bilen insanlar, çatı aday formülüne yanaşmazlar. Çatı aday formülü, katılımı düşürür. Her parti kendi adayını göstermelidir. Burada da aday olması gerekenler partilerin genel başkanlarıdır. Bizim partimizde nasıl olacak, sorarsanız; biz partimize kayıtlı üyelerin önüne sandığı koyacağız. Ben aday olacak mıyım? Evet olacağım ama partiden başka bir arkadaşımız da aday olabilir. Üyelerimizin önüne sandığı koyacağız, üyeler kimi aday gösteriyorsa o bizim adayımız olacak" diye konuştu.

Partide demokrasi uyguladıklarını söyleyen İnce, "Bizde demokrasi var, biz Türkiye’de demokrasi istiyoruz ama partimizde önce demokrasiyi uyguluyoruz. Örneğin; ben daha yeni genel başkan seçildim, beni partinin bütün üyeleri seçti, bütün partilere de tavsiye ederim. Türkiye’ye demokrasi vadedenlere önce partilerinde demokratik davranmalarını tavsiye ediyorum. Biz kendimizi millete gösteriyoruz. Biz üyelerimizin önüne sandığı koyuyoruz. Onlar belirliyor" dedi.