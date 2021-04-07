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Muharrem Erdemir hayatını kaybetti!

07 Nisan 2021 Çarşamba - 11:30 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 11:39

Koronavirüs tedavisi kören ünlü oyuncu Muharrem Erdemir'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde entübe edilen Muharrem Erdemir'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Muharrem Erdemir'den acı haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?
 
Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivasta doğdu. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda Birçok projede rol aldı.
 
Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yaptı.

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