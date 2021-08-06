Her yıl heyecanla beklenen Muharrem ayı ve Aşure günü için gün sayılıyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı başlıyor. Haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan anlamına gelen Muharrem ayı, savaşın haram kılındığı 4 aydan biridir. Peygamber efendimiz Muharrem ayı için "Allah'ın ayı" demiştir. Aşura günü de Muharrem ayı içerisinde yer alır ve dini açıdan pek çok fazileti de bulunur. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman? Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı hangi gün başlıyor? Muharrem ayı faziletleri, önemi ve ibadetleri neler? İşte Muharrem ayında yapılan uygulamalar ve 2021 Aşure günü tarihi!

Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği Muharrem ayı başlıyor. Muharrem ayı Allahın rahmetine mazhar olmuş müslümanlar için çok özel bir zaman dilimidir. Muharrem ayı müslümanlara pek çok önemli mesaj verir. Özellikler Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününün de fazileti büyüktür. Muharrem ayı insanların dünyevi mücadelerini bir kenara bırakarak kısa süreli barış sağladıkları haram aylardan biridir. İç sorgulamaların yapılacağı, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği Muharrem ayı ve Aşure günü, faziletileri açısından da önemlidir. Muharrem ayını özel kılanlardan biri de ay takviminin başlangıcı ve ilk ayı olmasıdır. Yeni yılı karşılama anlayışının kutlanması, Aşure gününün bu ay içerinde yer alması Muharrem ayını önemli kılar. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman? Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı hangi gün başlıyor? Muharrem ayı faziletleri, önemi ve ibadetleri neler? İşte Muharrem ayında yapılan uygulamalar ve 2021 Aşure günü tarihi!

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 9 Ağustos Cuma günü başlayıp, 8 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2021'de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

MUHARREM AYINDA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR!

- Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi Muharrem'in onuncu gününde Kerbela ’da Yezit'in ordusunca katledildi.

- Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edildi.

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi.

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması.

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavundan kurtarması.

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması.

Hz. İsa 'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER

NAMAZ

Zilhicce ayının Muharrem ayına bağlandığı gece 2 rekat namaz kılmak çok sevaptır. 2 rekatlık namazın her rekatın 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi ve 7 İhlas Sureleri okunur. 2 rekat namaz kıldıktan sonra tövbe-i istiğfar getirilerek dua edilir.

Muharrem ayının 1’i ile 10’u arasında yalnızca 1 kere kılınması gereken 6 rekatlık namaz bulunmaktadır. Akşam namazı ve yatsı namazı arasında kılınacak olan bu namazın yatsı namazından sonra da kılınması uygun görülür.

6 rekatlık Muharrem ayı namazı şöyle kılınır: ‘Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayı namazını kılmaya, herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için.’

1. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Ayete’l Kürsi, 11 İhlas Suresi.

2. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi

3. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Elhakümüt-tekasür, 11 İhlas Suresi

4. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi

5. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 3 Kafirun Suresi, 11 İhlâs-ı Şerif.

6. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi okunur.

ORUÇ

Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan ayından sonra en faziletli ay olarak kabul edildiğinden nefsi yenmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için oruç tutulması, nafile namaz kılınması önerilir. Muharrem ayında sağlığı el verenlerin mümkün mertebe oruç tutması tavsiyeedilmesinin yanında özellikle 9-10-11. günü oruç tutmak çok faziletlidir.

Ramazan ayı dışında en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğu Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından buyrulmaktadır.

Zikir ve Dua

1.gün 100 defa Estağfirullah

2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber

3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.

4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in gadir

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

7. Gün 100 defa İhlâs suresi

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim

33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abd ühü ve Rasulüh

66 defa İhlâs suresi