Muharrem ayı 2020 ne zaman? Muharrem ayı yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayı duası ve ibadetleri merak ediliyor! (Muharrem ayı 2020)

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dini Günler Takvimi’ne göre Hicri Yılbaşı olan Muharrem ayı için az bir süre kaldı. Muharrem Ayına sayılı günler kala, Muharrem ayında yapılacak ibadetler ile okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem Ayı 2020 ne zaman? Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayı 2020…

Muharrem Ayı ne zaman başlayacak, sorusunu Diyanet’in Dini Günler Takvimi üzerinden yanıtlamak mümkündür. Aşure Günü’nün yer aldığı Hicri Yılbaşı olan Muharrem Ayı öncesi hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayı duası ve anlamı…

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

MUHARREM AYI ANLAMI

Arapça “haram”dan türeyen Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem kelime anlamı olarak haram anlamına gelir. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınmış ve uzaklaşmıştır.

Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmiyor.

Kerbelâ’da hasta olan İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Ali’nin soyunun devam etmesi nedeniyle bu ay Allah’a şükredilir. Buna bağlı olarak Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter.

12 gün orucun ardından Aşûre yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

MUHARREM AYI DUASI

Muharrem ayının birinci gününde 1000 kere İhlas suresi okunduğunda kişinin kul hakları af olacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır.

MUHARREM AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet bulunmuyor. Sahih kaynaklarda ise Muharrem ayına özel nafile namazı olduğuna dair de herhangi bir rivayet yoktur.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları gerekmekte, Kur’an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Muharrem ayının başında, sonunda veya ortasında (13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde) oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) de “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” şeklinde buyurmuştur.

Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.