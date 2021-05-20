Muhammet Enes Uysal kimdir, serbest mi kaldı? Muhammet Enes Uysal neden serbest kaldı?

Muhammet Enes Uysal kimdir, serbest mi kaldı? İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Enes Uysal, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Dadaş Aras ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık hakkında "Silahlı yağma" suçundan hazırlanan İkinci iddianamenin bu davayla birleştirildiği belirtilerek, bu suçtan sanığın duruşmada savunması alındı.

MUHAMMET ENES UYSAL KİMDİR?

Muhammet Enes Uysal, seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, "Polise versen ne olacak?!" diyerek de tehdit etti.

Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı ancak, saldırgan sürücü bulunamamıştı. Muhammed Enes Uysal'ın Avcılar'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUHAMMET ENES UYSAL SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uysal'ı, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırdı. Haksız tahrik ve iyi davranış indirimi uygulayan mahkeme bu cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü.

Sanığa, "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan da 10 ay hapis cezası öngören heyet, bu cezayla ilgili sanığın kişiliği ve suçu işlemesindeki özellikleri ile ileride bir suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle herhangi bir indirim veya erteleme yoluna gitmedi.

"Nitelikli yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından sanık hakkında beraat hükmü kuran heyet, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle "hakaret" suçundan açılan davanın düşürülmesine yönelik karar aldı.

Muhammet Enes Uysal'ın, aldığı ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmeden heyet, sanıkla ilgili "yurt dışına çıkış yasağı" ve "evine en yakın güvenlik merkezine haftada bir gün imza verme zorunluluğu" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.

SMA VAKFINA BAĞIŞ!

Müşteki Dadaş Aras, arabasında bulunan 30 bin liranın sanık tarafından alındığına dair bir görgüsü veya bilgisinin olmadığını anlatarak, "Olay sırasında aracımda 30 bin lira vardı. Sonraki aşamada bu paranın arabada olmadığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Dadaş Aras, diğer suçlamalarla ilgili de Ramazan Bayramı sürecinde sanığın akrabalarının yanına gelerek pişmanlıklarını dile getirdiklerini ve sanık adına özür dilediklerini kaydederek, "Biz de onlara SMA Vakfına bağış yapmalarını söyledik. Onlar da bunu kabul etti. Dolayısıyla ben artık şahsi şikayetimden vazgeçiyorum." ifadesini kullandı.