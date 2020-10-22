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Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib'e döndü

22 Ekim 2020 Perşembe - 14:34 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 14:34

Suriye'nin İdlib ilinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib'e döndü.


Muhammed bebek, Türkiye'de kavuştuğu protez bacaklarıyla İdlib'e  döndü. Ailesiyle 1 Eylül'de Türkiye'ye getirilen İdlibli Muhammed bebek,  Ankara'da gerekli tetkiklerin ardından protez bacaklarına kavuştu. Doğuştan bacakları ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek,  Türkiye'deki ilgili kuruluşların gözetiminde geçirdiği 7 haftalık adaptasyon  sürecinin ardından protez bacaklarıyla İdlib'de sığındıkları çadırlarına geri  döndü.
 
 
"Sayın Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum"
 
  inik Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, şunları söyledi: "Bugün İdlib'e döndük, tedavinin ilk aşaması tamamlandı. İlerleyen  günlerde tekrar Türkiye'ye geçerek süreç tamamlanacak. Türkiye hükümetine, AFAD'a  ve Anadolu Ajansına (AA) yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte  bize destek olan ve bizi evinde (7 Eylül'de) misafir eden Sayın Emine Erdoğan'a  da teşekkür ediyorum." Mısaytıf, Türk halkının kendilerini çok iyi karşıladığını belirterek  "Muhammed'in yapay bacaklarına alışması için bu protez takımını taktılar.  İlerleyen dönemde inşallah üzerinde yürüyebileceği başka bir protez takılacak."  diye konuştu.
 
  "Kendini normal çocuklar gibi hissediyor"
 
 Muhammed'i yeni haliyle gören çocukların gelip onunla oynamaya  başladığını anlatan baba Mısaytıf, "Muhammed artık gülüyor. Kendini normal  çocuklar gibi hissediyor. İnşallah tedavi süreci tamamlanır ve Muhammed, tamamen  ayakları üzerinde yürüyebilir. AA, Muhammed'in sesini Türkiye hükümetine  duyurdu." ifadelerini kullandı.
  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de  zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan, doğuştan bacakları ve kolları  olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için talimat vermişti. Muhammed bebek ve ailesi, 1 Eylül'de Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığı (AFAD) ve Hatay Valiliği koordinesinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan  Hatay'a getirilmişti.  28 Ağustos'ta İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı  bölgede, engebeli bir arazide baraka benzeri evde uzuvları olmadan dünyaya gelen  Muhammed bebeğin hikayesi dünyaya duyurulmuştu.
 
  
 

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