Muhabire cinsel taciz: Onun karısı, benim metresim olursun!

RUS VEKİL, İDDİALARI REDDETTİ

Rustamova, Slutsky'yi açıkça uygunsuz davranışta bulunmakta suçlayan üçüncü gazeteci.

Duma üyesi Slutsky, suçlamaları reddetmiş ve şikayetçi kadınları iftira suçlamasıyla mahkemeye vermekle tehdit etmişti.

BBC, SES KAYITLARINI YAYIMLAMADI

Rustamova bir yıl önce yaşanan olay sırasında ses kayıt cihazını çalıştırarak konuşmaları kaydetti.

BBC ses kaydını yayımlamamaya karar verdi.

"BENİ ÖPMEK İSTEMİYOR MUSUN?"

Görüşme sırasında Slutsky beklenmedik bir şekilde konuyu değiştirdi ve Rustamova'ya BBC'den ayrılıp kendisi için çalışmak isteyip istemediğini sordu.

Rustamova teklifi reddettiğinde de "Benden uzaklaşmaya çalışıyorsun, beni öpmek istemiyor musun, duygularımı incitiyorsun" dedi.

"ONUN KARISI, BENİM METRESİM OLURSUN"

Ses kaydında Rustamova'nın bir erkek arkadaşı olduğunu ve evlenmeyi umduğunu söylediği duyuluyor. Slutsky ise "Harika, onun karısı, benim de metresim olursun" diyor.

ELİNİ ALT BÖLGESİNDE DOLAŞTIRDI

BBC Muhabiri daha sonra Slutsky'nin kendisine yaklaştığını ve kendi ifadesiyle "elini, avucunun içini alt bölgesinde dolaştırmaya başladığını" söylüyor.

Rusya'da cinsel taciz Rustamova "Ne olduğunu anlamadım. Ne diyeceğimi bilemiyordum ve garip sesler çıkartıyordum. Donup kaldım. Bir daha oraya gelmeyeceğimi, bana elle sarkıntılık ettiğini söyledim." diyor.

"BEN SARKINTILIK ETMEM"

Slutsky ise ses kaydında Rustamova'nın olanları tanımlama biçimine katılmıyor.

Slutsky "Ben sarkıntılık etmem. Yani, tamam, birazcık. Sarkıntılık etmek çirkin bir ifade" diyor.

BBC, 24 Mart 2017'de yaşanan olayla ilgili olarak Slutsky'den yorum yapmasını istedi ancak Rus siyasetçi herhangi bir yanıt vermedi.

EDİTÖR YARDIMCISI VE PRODÜKTÖR DE CİNSEL TACİZLE SUÇLADI

Rustamaova'nın dışında RTVI'nın editör yardımcısı Yekatarina Kotrikadze ve TV Rain prodüktörü Daria Zhuk da, son iki haftada Leonid Slutsky'yi cinsel açıdan uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçladı.

PUTİN "SİYASİ KOMPLO" DEMİŞTİ

Slutky geçen hafta Rusya lideri Vladimir Putin 'in parlamentodaki konuşmasının ardından skandal konusunda, bunun bir siyasi komplo olduğunu söylemişti.

Slutsky, BBC muhabirlerine açıklamasında "Bunları onlara yazdırıyorlar. İnsanlar başkanı da dahil, Dış İlişkiler Komitesi'nin otoritesinin artmasından rahatsız. Bu tipik bir örnek. Bu sipariş gazetecilik otoritemizi azaltmak yerine daha da arttırdı" demişti.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Slutsky'nin suçlu olup olmadığının kanıtlanmadığını vurguladı ve iddia sahiplerini parlamentonun etik komitesine başvurmaya çağırdı.

RUSTAMOVA, ETİK KOMİTESİYE VERECEĞİ İFADEYİ HAZIRLIYOR

Rustamova şu anda etik komitesine vereceği ifadeyi hazırlıyor. Muhabir, Slutsky'nin son bir yılda herhangi bir özür dileme girişiminde de bulunmadığını söylüyor.

Rus yasalarında cinsel tacizle ilgili bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Dahası, Duma üyesi Oksana Pushkin'e göre, zorla girişilen cinsel faaliyetleri yasaklayan ceza yasasının 133. maddesi "aslında işe yaramıyor".

BBC Türkçe