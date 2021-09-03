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Mügü Anlı'da şok olay! 60 yaşındaki öğretmenine kaçtı!
Müge Anlı'nın programında flaş olay! Amasya'da 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi. 60 yaşındaki öğretmenin okulda erkek çocuklarına feci şekilde dövdüğü kız çocuklarına ise yakın davrandığı ortaya çıktı. Kübra'nın 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendiği iddiası ise herkesi hayrete düşürdü. İşte Müge Anlı'nın programında işlenen akılalmaz olayın detayları...