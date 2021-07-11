Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü. Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.
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- Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) | 11 Temmuz 2021 Pazar - 18:06 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 18:06