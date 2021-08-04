Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.
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Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
DHA | 04 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:25 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 9:26