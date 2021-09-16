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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı!

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 22:21 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 22:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım  düşmesi sonucu yangın başladı.
 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge  Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.

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Muğla Marmaris yangın
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