Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi yangına teslim oldu! Bölge halkı evlerini terk ediyor...

Yangınla mücadele son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi şiddetli rüzgarın ardından kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle alevlerin ortasında kaldı, yangın nedeniyle ortaya çıkan bulutlar nedeniyle gökyüzü hatta güneş bile gözle görülemedi. Hisarönü Mahallesi'nde ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.

Son dakika haberine göre; Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı vatandaşlar da bölgeye yiyecek ve su getirerek yangında görevli ekiplere ikramda bulunuyor.

Bu arada, mahalle sakinlerinin hortumlarla evlerinin çevresini suladığı görüldü.

"YANGININ TAM ORTASINDAYIZ"

TRT Haber muhabiri Sabah nur Sayılgan Marmaris Hisarönü Mahallesi'nden şu bilgileri aktardı:

Sabah saatlerinden beri Hisarönü köyündeydik. Sıcak hava, nemin az olması ve rüzgar nedeniyle evler yanıyor şu anda. Yangının tam ortasındayız. Masmavi gökyüzü tam anlamıyla duman altında. Ekiplerin havadan karadan çalışmaları devam ediyor.

Maalesef yangının boyutları geniş boyutlara aştı. Konuşmakta zorluk çekiyoruz, tam dumanların altındayız. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Çok sayıda ev maalesef alevler arasında kaldı.

DHA Muhabiri Davut Can ise Hisaönü’nden şu bilgileri aktardı:

Hortumları ek yaparak yangını söndürmeye çalıştılar. Eline kazma ve kürek alan yangınlarla mücadele etmeye gitti. Buradaki ev sahipleri daha önceden tahliye edilmişti. Burada evlerinde kalan olmadığını söyleyelim.

2 gün önce tahliye edilmişlerdi, o yüzden daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Gün boyu yangın devam etti.

Sabah saatlerinde dağın tepesindeydi, rüzgar yön değiştirince bir anda hızlıca indi. 15 -20 hanenin 3 ya da 4'ünün yandığını söyleyebilirim.

Şu anda yolun alevler altında kaldığını söyleyebiliriz. Çok güçlü bir rüzgar var. Yangın şiddetli bir şekilde devam ediyor. Alevler Çökertme Koyu'nu tamamen kaplamış durumda. Burada yanan yerin akasında tekneler vardı. Teknelerle alevlerin birleşmesi noktasında 20-30 metre kalmış durumda.

TURUNÇ MAHALLESİ BOŞALTILDI

Alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'nde dün aralarında turistlerin de bulunduğu kalan diğer kişilerin tur tekneleriyle tahliyesi yapıldı.

Az sayıdaki ev ve işletme sahibi ise mahallesini terk etmeyip, evlerinin ve iş yerlerinin önünü hortumla sulayıp, alevlere önlem aldı.

ÇOK SAYIDA KEÇİ KURTARILDI