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Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 1:31 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 1:31

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.


Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz  belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
 
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına  almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.

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Muğla Fethiye yangın
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