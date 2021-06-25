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Muğla Datça'da korkutan deprem!

25 Haziran 2021 Cuma - 12:36 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 12:36

Son dakika açıklamasına göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.


AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Datça'ya 49 km uzaklıkta gerçekleşti.
 
Sarsıntı yerin 4.32 km altında gerçekleşti.
 

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