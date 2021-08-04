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Muğla'daki vatandaşlar için 5 milyon lira daha kaynak aktarıldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:23 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 17:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz. 
 
 
Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39.000.000 TL’ye ulaştı." dedi.
 

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Bakan Yanık Muğla kaynak
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