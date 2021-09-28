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Muğla'da yaban domuzları şehre indi! Vatandaşlar elleri ile besledi...

Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) |  28 Eylül 2021 Salı - 8:04 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 8:04

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi.


Fethiyede, son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzlar, çöpleri karıştırdı. Bazı vatandaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi. Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise kente tatile gelen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 
 
 

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