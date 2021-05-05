Muğla'da Vebitcoin soruşturması: 5 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, şirket adresi ile şüphelilerden elde edilen dijital materyaller inceleniyor. İlgili kurumlarla koordineli olarak soruşturma devam ediyor.

Şirketin faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmişti. Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.