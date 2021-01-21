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Muğla'da tedirgin eden olay! Görenler şaşkına döndü

DHA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 18:54 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 19:08

Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu 20 metre kadar çekildi. O anlar, dronla kaydedildi.


Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Yaşanan doğa olayını, DHA ekibi de havadan görüntüledi. Kıyıda, kumlarda adacıklar oluştu. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
 

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Muğla Ula Akyaka
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