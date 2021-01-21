Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Yaşanan doğa olayını, DHA ekibi de havadan görüntüledi. Kıyıda, kumlarda adacıklar oluştu. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
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- Muğla'da tedirgin eden olay! Görenler şaşkına döndü
Muğla'da tedirgin eden olay! Görenler şaşkına döndü
DHA | 21 Ocak 2021 Perşembe - 18:54 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 19:08