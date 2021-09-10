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Muğla'da ormanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 21:59 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 21:59

Muğla Valiliği, görevli olmayanların ormanlık alanlara giriş yasağının 1 Ekim'e kadar uygulanacağını duyurdu.


Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele  kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğundan, 5 Ağustos'ta  başlayan ormanlık alanlara girme yasağının 5 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.
 
Bu tarihlerde, görevliler dışındaki kişilerin ormanlık alanlara  girmesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, ormanların çevresinde mola  verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının da yasaklandığı  hatırlatıldı.
 
Ormanlık alanlar başta olmak üzere ormanların çevresindeki tüm  mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen  dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasına da izin verilmeyeceği belirtilen  açıklamada, "Ülkemizin ve ilimizin en önemli zenginlik kaynaklarından biri olan  ormanlarımızın yangından korunması, yangın ihtimalinin azaltılması ve yangınları  önlemek amacıyla ilgi kararda belirtilen uygulamaya 1 Ekim tarihine kadar devam  edilecektir." ifadelerine yer verildi.
 

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