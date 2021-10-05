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Muğla'da korkutan deprem!

05 Ekim 2021 Salı - 11:27 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 11:35

Son dakika deprem açıklaması! AFAD duyurdu. Muğla Datça'nın Ege Denizi açıklarında saat 10.54'te 4.1 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.


MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.54'te Ege Denizinde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.77 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ilçe merkezini yanı sıra denize kıyısı olan Yazı, Cumalı, Yaka ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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