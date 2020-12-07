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Muğla'da korkutan deprem!

07 Aralık 2020 Pazartesi - 13:25 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 13:40

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

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