Muğla'da korkutan deprem!

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.