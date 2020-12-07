Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2020
Yer : Ege Denizi, 55.31 km.Lasithi (Yunanistan), 131.91 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 07.12.2020, 13:00:06 TSİ
Enlem : 35.8138 N
Boylam : 26.3643 E
Derinlik : 15.14 km
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