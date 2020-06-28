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Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

AA |  28 Haziran 2020 Pazar - 20:51 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 21:05

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan  5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
 
  
 

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