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Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:42 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 16:50

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, depremin Datça'ya 35 kilometre mesafede, yerin 5.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
 
 
 

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