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Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

06 Ağustos 2021 Cuma - 19:26 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 19:26

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.10'de bir deprem meydana geldi.
 
Muğla'nın Datça ilçesine 33.62 km uzaklıkta gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 17.60 km olarak kaydedildi.

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Muğla Datça deprem
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