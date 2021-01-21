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Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

21 Ocak 2021 Perşembe - 16:03 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 16:03

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muğla'da merkez üssü Marmaris olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Deprem saat 15.28'de meydana gelirken, Muğla genelinde hissedildi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak tahmin edildi. 
 

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