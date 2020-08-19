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Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:04 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 22:04

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem  kaydedildi.
 
Depremin 62,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Muğla Marmaris deprem
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