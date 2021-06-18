Muğla açıklarında korkutan deprem!

Muğla açıklarında 19:51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

AFAD yaptığı açıklamada saat 19.51'de Muğla - Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 17.40 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.