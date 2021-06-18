Muğla açıklarında korkutan deprem!

AFAD yaptığı açıklamada saat 19.51'de Muğla - Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 17.40 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
#DepremBüyüklük : 4.1 (Mw)— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2021
Yer : Akdeniz, 82.92 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 18.06.2021, 19:51:28 TSİ
Enlem : 35.8123 N
Boylam : 28.1391 E
Derinlik : 17.40 km
Detay : https://t.co/zUDO2A5kQg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi