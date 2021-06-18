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Muğla açıklarında korkutan deprem!

18 Haziran 2021 Cuma - 20:07 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 20:10

Muğla açıklarında 19:51'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.


AFAD yaptığı açıklamada saat 19.51'de Muğla - Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 17.40 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

 
 

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Muğla korkutan deprem Kandilli Rasathanesi
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