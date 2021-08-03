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Muğla açıklarında bir deprem daha! Büyüklüğü...

03 Ağustos 2021 Salı - 20:58 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 20:58

Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi.


AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 20.40 olarak açıklanırken derinliği 7.60 km olarak kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.40'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
 
 

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Ege Denizi Muğla deprem
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