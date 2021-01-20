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Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti! 'Bunu sen de tadacaksın'

20 Ocak 2021 Çarşamba - 16:47 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 16:47

Türkiye'nin Aleyna Çakır olarak tanıdığı Sema Esen'in öldürülmesi olayına adı karışan Ümitcan Uygun'un ağabeyi olduğu öğrenilen kişi Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti; "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek." dedi.


Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yürütülen davanın bir numaralı şüphelisi durumundaki Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu.
 
MÜGE ANLI'YI DA ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
 
Ümitcan Uygun'un 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından ağabeyi, Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden başta sunucu Müge Anlı olmak üzere tepki gösterenleri ölümle tehdit etti.
 
'ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM'
 
Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
 

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