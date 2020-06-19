Müge Anlı Tatlı Sert Sinop yangını son durum! Müge Anlı Sinop yangını hikayesi ne?

ATV’de canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2019 yılının Nisan ayında Sinop’ta bir evde çıkan yangında 3 kişinin ortadan kaybolması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ahşap evde çıkan yangında evin tamamı yanmasa da 3 kişinin öldüğü iddia edilmişi ancak kayıp kişilerin cesetlerinden herhangi bir iz bulunamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Özkaya ailesi evde olduklarını düşündükleri 3 kişinin bulunması için gerekenlerin yapılmasını istedi. Müge Anlı Sinop yangını son durum ne?

Müge Anlı Sinop yangını son durum

Sinop’un Türkeli ilçesinde tek katlı bir ahşap binada çıkan yangında 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile birlikte eşinin anneannesi 105 yaşındaki Hanife Özcan hayatını kaybetti. 3 kişinin öldüğü düşünülürken yangının ardından en fazla bulunan bütün kemikler toplanarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve DNA testi yapıldı. Yapılan DNA testinde evde bulunan kemiklerin tamamının telef olan hayvanlara ait olduğu anlaşılınca yangın sırasında evin içinde bulunan 3 kişinin ne olduğu merak konusu oldu. Eşi, oğlu ve anneannesinin yangında kaybeden Erdal Özkaya olayın akıbetinin çözülmesi için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Sinop yangını olayı ne?

Sinop’un Türkeli ilçesinde bağlı yazılı köyünde 22 Nisan 2019 tarihinde çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişinin ortadan kaybolması, ardından birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi köye giderek köydeki kişilerle görüşünce ortaya çıkan bilgiler şaşırtan bilgiler çıktı.

Köydeki vatandaşlar muhtarlık seçimleri nedeniyle Yıldız ve Özkaya aileleri arasında problem olduğunu iddia ederek, aileler arasında geçmişte çıkan kavgada da 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Köyün muhtarı Şaban Özcan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak canlı yayında” evi yaktığımızda” ifadelerini kullanınca daha sonra dişinin sürçtüğü söylese de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ihbarda bulunmak için telefonları kilitlendi.

Yaşanan yangının ardından ortaya atılan bir diğer iddia da Erdal Özkaya’nın yangından kurtardığı çocuğunu Almanya’ya kaçırdığıydı. Ancak öte yandan Erdoğan’ın amcası Erdal Özkaya’nın küçükken kasıklarında bir problem olduğu ve çocuğu olmadığı öne sürüldü. Bu kez de çocuğun Erdal’dan olup olmadığı merak konusu oldu.