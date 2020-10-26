Müge Anlı tablet kampanyası: Müge Anlı ücretsiz tablet bilgisayar için nereye nasıl başvuru yapılır?

Müge Anlı tablet başvuru formu ve detayları merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ihtiyacı olan aileler ve öğrenciler için ücretsiz tablet dağıtımı yapacaklarını açıkladı. Müge Anlı programında yapılan duyurunun ardından ücretsiz tablet dağıtımının nasıl yapılacağı merak edilemeye başladı. Müge Anlı ücretsiz tablet kampanyası hakkında merak edilenler...

Müge Anlı tablet dağıtımı yapılacağını açıkladı. Uzaktan eğitim gören çocuklara tablet gönderen Müge Anlı’nın öğrencilere verdiği tablet desteği sürüyor. Söz konusu haberlerin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar Müge Anlı bedava tablet başvuru sürecinin detaylarının sorgulamaya başladı.

MÜGE ANLI ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Müge Anlı programının telefon numarası :0212 639 42 63

Müge Anlı mail adresi: tatlisert@mugeanli.com.tr

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.