Müge Anlı sezon finali ne zaman 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi belli mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman sezon finali yapacağı merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan program çözülen cinayetler, bulunan kayıplarla gündemi de belirliyor. 2008 yılından beri ekrana gelen program ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi açıklandı mı?

Müge Anlı sezon finali tarihi merak ediliyor. 13 sezondur ekranlara gelen ve geniş bir hayran kitlesine sahip Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali 2 Temmuz 2021 tarihinde.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3200 kaybı bulmuş, 168 cinayet dosyası aydınlatmış ve 880 aileyi kavuşturmuştur. TİAK reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programıdır.