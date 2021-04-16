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Müge Anlı o mesajları tek tek okudu! 'Sizinkisi rayından çıkmış'
Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında akılalmaz bir olay daha yaşandı. Programa katılan 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyadan tanıştığı İsa Koldaş tarafından 'bekarım' diyerek evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 623 bin lirasını kaptırdığını anlattı. Evlililk hayali kuran Salman, hayatının aşkını bulduğunu zannederken edata borç batağına sürüklendi. Milyonları hayrete düşüren olayla ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Anlı, Arzu Salman ile İsa Koldaş arasındaki mesajları canlı yayında paylaştı. Yazışmaları görünce hayrete düşen Müge Anlı, "Sizinkisi rayından çıkmış" ifadesini kullandı.