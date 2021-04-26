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Müge Anlı'nın programında büyük şok! Canlı yayında kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi

Müge Anlı'nın programında büyük şok! Canlı yayında kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi Müge Anlı'nın tatlı sert programında 8 yıldır kendisinden haber alınamayan Nevşehirli 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz aranıyor. Ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Bugün yayınlanan programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gündüz'ün kocası ve sevgilisi canlı yayınında yüzleşti. İşte ayrıntılar...
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