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Müge Anlı'nın programında büyük şok! Canlı yayında kocası ve sevgilisi karşı karşıya geldi
Müge Anlı'nın tatlı sert programında 8 yıldır kendisinden haber alınamayan Nevşehirli 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz aranıyor. Ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Bugün yayınlanan programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gündüz'ün kocası ve sevgilisi canlı yayınında yüzleşti. İşte ayrıntılar...