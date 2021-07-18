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Müge Anlı'nın programına damga vurmuştu! Büşra Büyükşen ilk kez konuştu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'yi sarsmıştı. Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından, saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen (24) ilk kez konuştu. 3 yılın kendisi için zor geçtiğini belirten Büyükşen, ''Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat diyen oldu. Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, 'konuş' diyen insanlar oldu. Keşke sen de ölseydin diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü'' dedi.