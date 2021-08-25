Müge Anlı ne zaman başlıyor? Yeni sezon Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi…

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu merakla bekleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümleri için bekleyiş başladı. Müge Anlı'da sezon finali yapmadan önce Büyükşen cinayetiyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlısert'in yeni sezonu programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Müge Anlı sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımda bulunan Müge Anlı "Kavuşmamıza çok az kaldı... Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı. Peki, Müge Anlı ile Tatlısert yeni sezon ne zaman başlıyor?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı'nın ardından programın resmi hesabından yapılan paylaşımda da "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadelerine yer verildi.