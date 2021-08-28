Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

3 bin 212 kaybı bulan, 930 aileyi kavuşturan ve 181 faili meçhul cinayeti çözen Müge Anlı, yeni sezonuna Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başlayacak. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona Necla ve Metin Büyükşen cinayetiyle başlayacak. Büyükşen çiftlinin cinayeti ile ilgili önemli gelişmeler ve daha önce konuşulmayan pek çok ayrıntı ilk defa ekrana getirilecek. Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Müge Anlı, 14'üncü sezonuyla 30 Ağustos Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak.