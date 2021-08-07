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Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi!

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 10:38

Yayınlarına sezon arası veren Müge Anlı'nun sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cinayet dosyaları ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile ekranların sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi!


Yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının yayın tarihi merak ediliyor. Gündemden düşmeyen cinayet dosyaları ile ekranların sevilen yapımları arasında yer alan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yeni sezon hazırlıkları başladı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi! 
 
 
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
 
2 Temmuz Cuma günü bir sezonu daha başarıyla bitiren Gazeteci Müge Anlı, sezon finali ardından ekibi ile birlikte geride bıraktıkları sezonda büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Beklenen yeni sezon için kesin tarih verilmedi ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezonu eylül ayında başlayacak.
 

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