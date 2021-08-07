Yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının yayın tarihi merak ediliyor. Gündemden düşmeyen cinayet dosyaları ile ekranların sevilen yapımları arasında yer alan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yeni sezon hazırlıkları başladı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi!
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2 Temmuz Cuma günü bir sezonu daha başarıyla bitiren Gazeteci Müge Anlı, sezon finali ardından ekibi ile birlikte geride bıraktıkları sezonda büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Beklenen yeni sezon için kesin tarih verilmedi ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezonu eylül ayında başlayacak.