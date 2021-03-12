Müge Anlı Mert Çetin bulundu mu? Konya’da kaybolan Mert Çetin nerede? İşte Mert Çetin olayı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez bir haftadır kayıp olan 15 yaşındaki Mert Çetin aranıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında birçok kayıp vakasını çözmüş, birçok faili cinayeti aydınlatmıştı. Bu hafta ise kayıp Mert Çetin konusu ele alınıyor. Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin nerede, bulundu mu, kimdir?

Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin bulundu mu, nerede, kimdir? ATV ekranlarında hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Müge Anlı bu hafta programında Mert Çetin olayını aydınlatmaya çalışıyor. İşte Mert Çetin olayı...

Mert Çetin bulundu mu, olayı nedir?

Mert Çetin, 6 Mart tarihinde Konya’da kayboldu. 15 yaşında reşit olmayan Mert Çetin’in kardeşi İlknur Çetin programa başvurarak kardeşinden 1 haftadır haber alınamadığını söyledi. Olay aydınlatılmaya çalışılırken, Onur Çetin’in kardeşi Mert Çetin’i dövdüğünü ve kafasına bir tane vurarak küçük kardeşiyle kavga ettiği ortaya çıktı. 15 yaşında Mert Çetin kaybolmadan hemen önce Mert Çetin’in “tartışma sırasında bir tokat attım” diyerek kardeşinin bu tokattan sonra kaybolduğunu öne sürdü.

Dedesinin sabah kalktığında Mert’i görememesi sonrası hem İlknur hem Onur uyandırıldı. Mert’in olmadığı kesinleşince programa başvuruldu. En son abla İlknur Çetin, aile büyüklerinin ve komşuların şüpheli davranışlarını aktarıyordu. Mert Çetin ile ilgili henüz bir gelişme yok.