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Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü! 'Seksi Dürdane, koca ineğim, tavşanım...'
Müge Anlı, bugün ekrana gelen programında 25 Temmuz 2018 tarihinde Balıkesir’de av tüfeğiyle öldürülen Mustafa Kut’un (50) cinayetine yer verdi. Eşinin ölümünün ardından köylüleri Ramazan Şahin’in yollarına aşk mektupları bıraktığını söyleyen Dürdane Kut, şahsın bu cinayette parmağı olduğunu iddia etti. Acılı eşin sözleri üzerine Müge Anlı, "Bunlar nasıl sözler? Bu mektupta, 'Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane...' yazıyor." dedi.
Balıkesir Havran’a bağlı Kalabak Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki iki çocuk babası Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mustafa Kut, tarlasına bir kilometre mesafede köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu.