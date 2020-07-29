Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman sezon finali yapıyor? Müge Anlı sezon finali 2020 ne zaman?

Gazeteci Müge Anlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetleri çözmeye, kayıpları bulmaya devam ediyor. Hafta içi her gün seyirciyle buluşan Müge Anlı, sezon finali tarihini açıkladı. 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Atv canlı yayınında ne zaman sezon finalini vereceğini açıkladı. Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2020? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali tarihi!

Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2020? Sorusuna Müge Anlı cevap verdi. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ekibiyle cinayetleri ortaya çıkararak, yıllaradır kayıpları buluyor. Hafta içi her gün saat 10.00’da ekranların başında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapıyor.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını söyledi. Müge Anlı 30 Temmuz Perşembe sezon finali yapacak.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başarılı sunucu Müge Anlı, yeni sezon tarihini, 'Eylül ayında yeni stüdyomuzda görüşürüz inşallah' sözleriyle duyurdu.